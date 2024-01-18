У Дніпрі чоловік прив’язав дитячий візок до велосипеда і так їздив містом (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі помітили диво-транспорт – чоловік прив’язав до свого велосипеда люльку від дитячого візка і так їздив містом.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Автокрісло для велосипеда, – йдеться у підписі під ним.
Сподіваємося, у люльці була не дитина.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра поскаржилася, що по місту їздить тролейбус з “діркою”.
Читайте також:
Автор:
Витік газу - це дуже небезпечно, адже за певної концентрації…
У Кривому Розі чоловіки вдерлися в зачинене кафе.
Грабіжника затримали, а викрадене повернули потерпілій.
Одна з автівок від удару перекинулась.