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  • У Дніпрі чоловік прив’язав дитячий візок до велосипеда і так їздив містом (ВІДЕО)

У Дніпрі чоловік прив’язав дитячий візок до велосипеда і так їздив містом (ВІДЕО)

Сьогодні 14:42
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Сподіваємося, у люльці була не дитина!

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік прив'язав дитячий візок до велосипеда і так їздив містом (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі помітили диво-транспорт – чоловік прив’язав до свого велосипеда люльку від дитячого візка і так їздив містом.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Автокрісло для велосипеда, – йдеться у підписі під ним.

Сподіваємося, у люльці була не дитина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра поскаржилася, що по місту їздить тролейбус з “діркою”.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік прив'язав дитячий візок до велосипеда і так їздив містом (ВІДЕО)Українська

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