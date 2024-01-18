У Дніпрі розповіли, як виявити витік газу і чого категорично не можна робити

У дніпровській філії “Газмережі” розповіли, як виявити витік газу і чого категорично не можна робити.
Є чотири методи, аби вчасно виявити аварійну ситуацію й уникнути небезпеки.
За запахом: природний газ не має запаху, однак до нього додають спеціальну речовину – одорант. Він має специфічний неприємний запах, який зазвичай порівнюють із запахом «тухлих яєць».
На слух: у місцях стиків та з’єднань труб і шлангів газ може витікати із шиплячим звуком.
На дотик: для цього слід провести рукою вздовж стиків, фланцевих з’єднань газопроводу. Якщо відчуваєте холодне повітря, що йде з труби, значить витік є.
Візуально: на відкритій місцевості в місці витоку газу взимку може побуріти сніг або влітку пожовтіти трава, також на поверхні води можуть з’являтися бульбашки.
У жодному разі не можна використовувати вогонь, аби виявити витік газу, й намагатися самостійно локалізувати його!
Якщо виникла будь-яка аварійна ситуація, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби за номером «104».
Дотримуйтесь правил безпеки й будьте пильними! – закликали газовики.
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