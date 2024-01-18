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  • На Дніпропетровщині рецидивіст вкрав у бабусі сумку з продуктами та понад 7 тис. грн

На Дніпропетровщині рецидивіст вкрав у бабусі сумку з продуктами та понад 7 тис. грн

Сьогодні 12:37
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Грабіжника затримали, а викрадене повернули потерпілій.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рецидивіст вкрав у бабусі сумку з продуктами та понад 7 тис. грн

Злочин стався 17 січня в одному із сіл Новомосковського району. 82-річна бабуся поверталася з магазину додому. До неї підійшов невідомий і вихопив з її рук сумку, в якій були продукти і гроші – понад 7 тис. грн. Після цього зловмисник втік.

Потерпіла звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний раніше судимий місцевий житель.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Викрадену сумку з продуктами та грошима поліцейські повернули бабусі.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України. Триває слідство.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині рецидивіст вкрав у бабусі сумку з продуктами та понад 7 тис. грнУкраїнська

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