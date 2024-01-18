В Днепропетровской области рецидивист украл у бабушки сумку с продуктами и более 7 тыс. грн

Преступление произошло 17 января в одном из сел Новомосковского района. 82-летняя бабушка возвращалась из магазина домой. К ней подошел неизвестный и выхватил из ее рук сумку, в которой находились продукты и деньги – более 7 тыс. грн. После этого злоумышленник сбежал.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Похищенную сумку с продуктами и деньгами полицейские вернули бабушке.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины. Продолжается следствие.
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