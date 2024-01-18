В Днепре сегодня некоторые дома будут без электроэнергии 9 часов: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 18 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 57;

ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 20;

ул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28;

пер. Станкостроительный: 4;

ул. Титова: 2-4, 6;

просп. Богдана Хмельницкого: 24-Н;

просп. Александра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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