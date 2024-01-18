В Днепре сегодня некоторые дома будут без электроэнергии 9 часов: адреса

Сегодня, 18 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.
Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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