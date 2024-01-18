Жителей Днепра предупредили об опасных метеоявлениях: будьте осторожны

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили на 18 января предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: в Днепре и области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с, на дорогах сохранится гололедица. Уровень опасности – первый (желтый).
Прогнозируется:
18 января: Облачная погода. Местами небольшой дождь со снегом. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла, по г. Днепр ночью 5-7° мороза, днем 3-5° тепла.
19 января: облачная погода. Дождь, на дорогах гололедица. Местами по области туман. Ветер южный, 7-12, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
20 января: облачная погода. Ночью и утром без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью южный с переходом днем на юго-западный 7-12 м/с. В течение суток температура от 3° мороза до 2° тепла.
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