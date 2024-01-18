Ушла из дома и не вернулась: в Днепре полиция разыскивает 16-летнюю девушку

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Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Раду Спицкую.

17 января около 13:00 девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 168 см, волосы русые длинные, глаза голубые.

Была одета: вязаная бордовая шапка, черный пуховик до колен, черный гольф, синие джинсы, сапоги черные, сумка-клатч цвета хаки.

Если вы видели Раду или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (097) 138 78 37, (067) 708 30 94, 102, (093) 753 55 81.

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