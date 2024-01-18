Ушла из дома и не вернулась: в Днепре полиция разыскивает 16-летнюю девушку

Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Раду Спицкую.
17 января около 13:00 девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 168 см, волосы русые длинные, глаза голубые.
Была одета: вязаная бордовая шапка, черный пуховик до колен, черный гольф, синие джинсы, сапоги черные, сумка-клатч цвета хаки.
Если вы видели Раду или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (097) 138 78 37, (067) 708 30 94, 102, (093) 753 55 81.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
В небе над соседней Николаевской областью видели необычное гало.
В Днепропетровской области пенсионеры в среднем получают более 5 тысяч…
В Днепре спасают ребенка, отравившегося наркотиками.
На трассе Днепр – Кривой Рог из-за ДТП на дорогу…
Спасибо нашим защитникам!
Захватите с собой зонт!
В небе над соседней Николаевской областью видели необычное гало.
Светлая память.
В Днепропетровской области пенсионеры в среднем получают более 5 тысяч гривен.
В Днепре спасают ребенка, отравившегося наркотиками.
На трассе Днепр – Кривой Рог из-за ДТП на дорогу вылился токсичный газ.
В Кривом Роге мужчина за брань с соседкой оплатит штраф
Теперь мужчине грозит от трех до семи лет заключения.
В Кривом Роге спасали мальчика, повисшего на кондиционере.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!