Мешканка Дніпра поскаржилася, що по місту їздить тролейбус з “діркою”

Мешканка Дніпра у соцмережі повідомила, що на маршруті №7 курсує тролейбус з “діркою”.
Зайшовши в троллейбус, не відразу, але я помітила, що на задньому склі (ліворуч, знизу) є величезний скол у склі, і добре б скол – але там дірка! На вулиці не тепла пора року, але справа тут навіть не в цьому, – розповіла жінка.
За її словами, це може призвести до травмування дітей.
А якщо якась дитина вирішить руку туди засунути і травмується? – пише містянка.
Заступниця начальника депо №1 КП «Дніпровський електротранспорт» Світлана Юзленко відповіла на скаргу жінки. Вона зазначила, що з депо тролейбус виїхав технічно справний. Усі обставини пошкодження будуть з’ясовувати з водієм.
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