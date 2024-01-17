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  • Жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой»

Жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой»

Сегодня 16:25
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Горожанка волнуется за безопасность других пассажиров, особенно детей!

Новости Днепра про Жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с

Жительница Днепра в соцсети сообщила, что на маршруте №7 курсирует троллейбус с «дыркой».

Зайдя в троллейбус, не сразу, но я заметила, что на заднем стекле (слева, снизу) есть огромный скол в стекле, и ладно бы скол – но там дырка! На улице не теплое время года,  но дело тут даже не в этом, – рассказала женщина.

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По ее словам, это может привести к травмированию детей.

А если какой-то ребёнок решит руку туда засунуть и травмируется? – пишет горожанка.

Новости Днепра про Жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с

Заместитель начальника депо №1 КП «Днепровский электротранспорт» Светлана Юзленко ответила на жалобу женщины. Она отметила, что из депо троллейбус выехал технически исправный. Все обстоятельства повреждения будут выяснять с водителем.

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