Жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой»

Жительница Днепра в соцсети сообщила, что на маршруте №7 курсирует троллейбус с «дыркой».
Зайдя в троллейбус, не сразу, но я заметила, что на заднем стекле (слева, снизу) есть огромный скол в стекле, и ладно бы скол – но там дырка! На улице не теплое время года, но дело тут даже не в этом, – рассказала женщина.
По ее словам, это может привести к травмированию детей.
А если какой-то ребёнок решит руку туда засунуть и травмируется? – пишет горожанка.
Заместитель начальника депо №1 КП «Днепровский электротранспорт» Светлана Юзленко ответила на жалобу женщины. Она отметила, что из депо троллейбус выехал технически исправный. Все обстоятельства повреждения будут выяснять с водителем.
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