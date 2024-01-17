В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут

Сегодня, 17 января, в Днепре жители многих домов остались без воды и отопления.
Так, работники КП «Теплоэнерго» проводят ремонтные работы на двух объектах теплоснабжения. Поэтому приостановлена подача тепла на ул. Даниила Галицкого, 71, 73, 75 (Новокодакский район) и на ул. Михаила Драгоманова, 54 (Шевченковский район).
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
А в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:
Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение по ул. Павла Полуботка, 2.
Подачу воды и тепла возобновят сразу после завершения работ.
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