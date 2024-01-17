В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут

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Сегодня, 17 января, в Днепре жители многих домов остались без воды и отопления.

Так, работники КП «Теплоэнерго» проводят ремонтные работы на двух объектах теплоснабжения. Поэтому приостановлена подача тепла на ул. Даниила Галицкого, 71, 73, 75 (Новокодакский район) и на ул. Михаила Драгоманова, 54 (Шевченковский район).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

А в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

ул. Белградская,

ул. Гуртовая,

ул. Минусинская,

пер. Восточный,

пер. Сватовский,

ул. Сержанта Литвищенко, 50-68,

ул. Якова Самарского, 2, 4,

ул. Баррикадная, 20, 22, 22-А, 23, 24, 24-А,

спуска Крутогорный, 15, 15-А, 17, 17-А, 19,

ул. Хвойная, 28-35,

ул. Солнечная (поселок Александровка).

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение по ул. Павла Полуботка, 2.

Подачу воды и тепла возобновят сразу после завершения работ.

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