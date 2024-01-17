Жители Днепра помогали «усыновлять» детей мужчинам, которые хотели уехать из Украины

Чтобы беспрепятственно пересечь границу Украины, мужчины прибегали к схеме, позволявшей им стать родителями троих детей и получить разрешение на выезд. Документы помогали подделывать жители Днепропетровской области, сообщили в Нацполиции.
58-летний организатор схемы вместе со своим 46-летним партнером по бизнесу производили свидетельства о рождении детей. Для того чтобы документы были более правдивыми, дельцы находили женщин, воспитывающих несовершеннолетних. Таким образом, клиенты «усыновляли» их дочерей и сыновей.
Такие услуги стоили мужчинам 6 тысяч долларов и предоставлялись исключительно во избежание мобилизации и последующего выезда за границу. Первую часть средств «уклоняющиеся» платили как задаток, а вторую – после получения всех документов.
Однако 10 января дельцов задержали на трассе в Синельниковском районе. У них изъяли пакет документов одного из клиентов и полученные за их изготовление деньги.
Сколько мужчин злоумышленникам удалось переправить за границу — не уточняется, но на фото предоставленными полицией, видно по меньшей мере несколько десятков свидетельств о рождении и других документов.
Обоим задержанным грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.
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