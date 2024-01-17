Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней

Сегодня, 17 января, россияне ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Под удар попал автомобиль, в котором были люди. Пострадали двое парней.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, 13-летний пострадавший в тяжелом состоянии. Юноша 19 лет – в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Россияне продолжают воевать с мирными. Подонки. Они поплатятся за все, – добавил Лысак.
Обновлено: как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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