В Днепре на Тополе лисенок бродил посреди детской площадки (ВИДЕО)

На ж/м Тополь снова заметили лисичку. На этот раз животное бегало по детской площадке. Местные выложили видео в телеграм-канале «Днепр Оперативный».
Лисенок людей не пугается, но заметив, что его снимают, побежал дальше в своих делах. На самом деле животное уже не в первый раз появляется на жилом массиве. Местные говорят, что несколько лисичек живут здесь не менее двух лет.
Днепряне утверждают, что лисичка вакцинирована, но трогать ее не стоит. Жительница района советует при встрече с животным – накормить его, тогда она снова побежит к себе домой.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре жители Тополя приручили наглую лисичку, которая требует кормить ее куриным мясом.
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