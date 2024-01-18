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В Днепре спасали бездомного, которого избили подростки

Сегодня 11:33
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В Днепре подростки избили бездомного.

Новости Днепра про В Днепре спасали бездомного, которого избили подростки

На днях медики спасали 40-летнего бездомного, которого сильно избили подростки. Об этом рассказал медик Новокодацкой подстанции Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Влад Боднюк.

Вызов в единственную центральную диспетчерскую поступил в 20:45. Неравнодушные горожане заметили мужчину, нуждавшегося в помощи. У пострадавшего было массивное кровотечение и куча ушибов по всему телу.

Приехав на место инцидента, медики обнаружили 40-летнего мужчину, который имел закрытую черепно-мозговую травму, ушиб раны затылочного и лобного участка головы с обильным кровотечением. Пострадавший рассказал, что на него напали подростки.

Медики наложили асептические и компрессионные повязки и госпитализировали пострадавшего в медучреждение Днепра.

К сожалению, нередки ситуации агрессивных проявлений среди подростков. Жестокость, как таковая, всегда пугает, а когда ее демонстрируют дети – это вызывает удивление и ужас. Дети хотят самоутвердиться. Сделать это с помощью слабых очень просто. Бездомные хорошо подходят на такую роль, они ведь беззащитны. Сейчас распространен интернет-контент насильственного характера, компьютерные игры, демонстрирующие агрессивное отношение, садизм. Также ребенок с высокой вероятностью будет вести себя жестоко, если подобное является нормой в семье. Однако, нередко бывает наоборот, гиперопека со стороны родителей может вызвать детскую агрессию, как реакцию неповиновения, протеста. Помните – дети зеркало наших ошибок воспитания, – комментирует случай медик.

Заметим, ранее группа подростков убила бездомную женщину, а в Кривом Роге юноши изнасиловали горожанку, которая собирала на улице бутылки.

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