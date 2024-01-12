У Кривому Розі троє підлітків побили та зґвалтували 42-річну жінку

Уночі 11 січня у Кривому Розі на Поштовому проспекті троє підлітків ромської національності побили та зґвалтували 42-річну жінку. Зазначається, що неповнолітні ґвалтували постраждалу гілкою, пляшкою, орально та анально.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Попередньо, 42-річна жінка збирала пляшки. Троє неповнолітніх побачили її. Спочатку хлопці побили жінку, а потім, коли вона вже не могла чинити опір, зґвалтували предметами, потім — анально та орально.
Правоохоронці розшукали та затримали підлітків. Встановлюються усі обставини. У поліції даний факт поки не коментували.
За словами місцевих мешканців, ці хлопці регулярно жебракували, а одного разу вони навіть чіплялися до підлітка у Макдональдсі та провокували його.
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