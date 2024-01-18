У Дніпрі рятували безхатька, якого побили підлітки

У Дніпрі підлітки побили безхатька.

Днями медики рятували 40-річного безхатька, якого сильно побили підлітки. Про це розповів медик Новокодацької підстанції Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Влад Боднюк.

Виклик до єдиної центральної диспетчерської надійшов о 20:45. Небайдужі містяни помітили чоловіка, який потребував допомоги. У постраждалого була масивна кровотеча та купа забоїв по всьому тілу.

Приїхавши на місце інциденту, медики виявили 40-річного чоловіка, який мав закриту черепно-мозкову травму, забійну рану потиличної та лобної ділянки голови з рясною кровотечею. Постраждалий розповів, що на нього напали підлітки.

Медики наклали асептичні та компресійні пов’язки та ушпиталили потерпілого до медзакладу Дніпра.

На жаль, нерідкі ситуації агресивних проявів серед підлітків. Жорстокість, як така, завжди лякає, а коли її демонструють діти – це викликає подив і жах. Діти хочуть самоствердитися. Зробити це за допомогою слабких дуже легко. Бездомні добре підходять на таку роль, адже вони беззахисні. Наразі, поширеним є інтернет-контент насильницького характеру, компʼютерні ігри, які демонструють агресивне ставлення, садизм. Також, дитина з високою ймовірністю поводитиметься жорстоко, якщо подібне є нормою в сімʼї. Однак, нерідко буває навпаки, гіперопіка з боку батьків може викликати дитячу агресію, як реакцію непокори, протесту. Памʼятайте – діти дзеркало наших помилок виховання, – коментує випадок медик.

Зауважимо, раніше група підлітків убила безпритульну жінку, а в Кривому Розі юнаки зґвалтували містянку, яка збирала на вулиці пляшки.

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