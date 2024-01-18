Не нагулялись: в Кривом Роге нетрезвые хулиганы пробрались в закрытое кафе

В Кривом Роге мужчины ворвались в закрытое кафе.

Нетрезвые криворожцы пытались пробраться в кафе «Автограф», чтобы «догулять». Однако продолжению вечеринки помешали приехавшие в заведение полицейские охраны, услышавшие сигнализацию.

Как сообщили в управлении полиции охраны Кривого Рога, двоих хулиганов, ворвавшихся в кафе, задержали за несколько минут. Мужчины были нетрезвыми и решили пробраться в закрытое заведение посреди ночи. Чтобы зайти внутрь, злоумышленники повредили входную дверь.

Настойчивых посетителей задержали охранники и передали следственно-оперативной группе, которая также приехала в кафе по вызову.

Напомним, на Днепропетровщине рецидивист украл у бабушки сумку с продуктами и более 7 тыс. грн, а в Кривом Роге спасали ребенка, который был снаружи балкона и висел на кондиционере.

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