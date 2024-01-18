Не нагулялись: в Кривом Роге нетрезвые хулиганы пробрались в закрытое кафе

Нетрезвые криворожцы пытались пробраться в кафе «Автограф», чтобы «догулять». Однако продолжению вечеринки помешали приехавшие в заведение полицейские охраны, услышавшие сигнализацию.
Как сообщили в управлении полиции охраны Кривого Рога, двоих хулиганов, ворвавшихся в кафе, задержали за несколько минут. Мужчины были нетрезвыми и решили пробраться в закрытое заведение посреди ночи. Чтобы зайти внутрь, злоумышленники повредили входную дверь.
Настойчивых посетителей задержали охранники и передали следственно-оперативной группе, которая также приехала в кафе по вызову.
Напомним, на Днепропетровщине рецидивист украл у бабушки сумку с продуктами и более 7 тыс. грн, а в Кривом Роге спасали ребенка, который был снаружи балкона и висел на кондиционере.
Читайте также:
Автор:
Синоптики отмечают, что уровень опасности – желтый!
Спасибо нашим защитникам!
Светлая память.
В Кривом Роге мужчина за брань с соседкой оплатит штраф
Жителя Днепра подозревают в рейдерском захвате предприятия в Хмельницкой области.
Несмотря на то, что на улице +4 и оттепели, днепровские рыбаки испытывают свою удачу посреди реки.
В Днепре подростки избили бездомного.
Один из автомобилей от удара перевернулся.
В Днепре на Тополе снова заметили лисичку, которая поселилась вблизи жилмассива несколько лет назад.
Синоптики отмечают, что уровень опасности – желтый!
Нужна ваша помощь!
Еще есть время зарядить телефон!
Спасибо нашим защитникам!
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!