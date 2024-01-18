Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З центру міста на Дніпропетровщині прибрали бюст палкого прихильника зросійщення України

З центру міста на Дніпропетровщині прибрали бюст палкого прихильника зросійщення України

Сьогодні 20:48
просмотров

Бюст палкого прихильника зросійщення України прибрали з центральної площі Верхньодніпровська.

Новости Днепра про З центру міста на Дніпропетровщині прибрали бюст палкого прихильника зросійщення України

17 січня у Верхньодніпровську Дніпропетровської області в рамках декомунізації прибрали бюст українського радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Про це повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергія Волинець.

У Верхньодніпровську нарешті демонтували погруддя радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Бюст перенесено з центральної площі міста в музей, – йдеться у повідомленні. 

Бюст Щербицького з центральної площі міста перенесли до музею.

Новости Днепра про З центру міста на Дніпропетровщині прибрали бюст палкого прихильника зросійщення України

Хто такий Щербицький?

Верхньодніпровськ є рідним містом Щербицького, в якому він народився 17 лютого 1918 року. Був першим секретарем ЦК КПУ, членом Політбюро ЦК КПРС; двічі Герой соціалістичної праці. 

Щербицький був одним із тих, хто наказав замовчувати трагедію на ЧАЄС в 1986 році.

Очолював уряд УРСР (лютий 1961 р. – липень 1963 р., жовтень 1965 р. – травень 1972 р.) Щербицький був натхненником зросійщення України, активно боровся з дисидентами. Входить до числа постатей, які підпадають під закон про декомунізацію. 

Читайте також:

Новости Днепра про З центру міста на Дніпропетровщині прибрали бюст палкого прихильника зросійщення УкраїниУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі з лікарні зник 9-річний хлопчик
Новини Дніпра
Сьогодні 20:01
У Дніпрі з лікарні зник 9-річний хлопчик

У Дніпрі шукають 9-річного хлопчика.

Мешканці однієї із вулиць Дніпра рік прожили з відкритим посеред дороги люком
Новини Дніпра
Сьогодні 18:37
Мешканці однієї із вулиць Дніпра рік прожили з відкритим посеред дороги люком

Дніпряни рік ходили по дорозі, боячись впасти до каналізаційного люка.

Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей
Новини Дніпра
Сьогодні 18:35
Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей

Спробувати може кожен!

Вимагав “їжі та грошей від священника”: у Дніпрі невідомий погрожував підірвати все місто
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Вимагав “їжі та грошей від священника”: у Дніпрі невідомий погрожував підірвати все місто

Дивні записки знайшли у кількох місцях.

Наверх