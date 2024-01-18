З центру міста на Дніпропетровщині прибрали бюст палкого прихильника зросійщення України

17 січня у Верхньодніпровську Дніпропетровської області в рамках декомунізації прибрали бюст українського радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Про це повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергія Волинець.
У Верхньодніпровську нарешті демонтували погруддя радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Бюст перенесено з центральної площі міста в музей, – йдеться у повідомленні.
Бюст Щербицького з центральної площі міста перенесли до музею.
Верхньодніпровськ є рідним містом Щербицького, в якому він народився 17 лютого 1918 року. Був першим секретарем ЦК КПУ, членом Політбюро ЦК КПРС; двічі Герой соціалістичної праці.
Щербицький був одним із тих, хто наказав замовчувати трагедію на ЧАЄС в 1986 році.
Очолював уряд УРСР (лютий 1961 р. – липень 1963 р., жовтень 1965 р. – травень 1972 р.) Щербицький був натхненником зросійщення України, активно боровся з дисидентами. Входить до числа постатей, які підпадають під закон про декомунізацію.
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