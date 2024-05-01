600 км от родного дома: 17-летний подросток сбежал от родителей, потому что нашел работу в Днепре

В Днепре нашли парня из Житомира, который без разрешения родителей уехал в 600 км от дома, чтобы устроиться на работу.

17-летний юноша из Житомира приехал в Днепр, потому что здесь ему предложили работу.

Парень, не известив о своих намерениях родителей, ушел из дома. Когда родные обнаружили отсутствие юноши, обратились в полицию. Мама в разговоре со стражами порядка предположила, что ее пропавший сын может быть в другой области.

Полицейские объявили юношу в розыск и вскоре нашли его в 600 км от дома. Оказалось, что парень приехал в Днепр и остался здесь работать, не спросив разрешения и не известив при этом никого из своих близких.

Житомирские правоохранители с помощью своих днепровских коллег вернули подростка, который стремился к самостоятельной жизни, домой.

Напомним, в Днепре нашли пропавших девушек, сбежавших в соседнюю область, чтобы найти работу в «мегаполисе».

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