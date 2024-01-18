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  • «Не материтесь». Мама скандальной блогерши из Днепра Алхим приняла участие в «Супербабушке»: как это было

«Не материтесь». Мама скандальной блогерши из Днепра Алхим приняла участие в «Супербабушке»: как это было

Сегодня 22:02
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Зрителей "Супербабушки" удивило появление мамы скандальной блогерши из Днепра Анны Алхим.

Новости Днепра про

На телеканале СТБ показали новый сезон шоу «Супербабушка». Это почти то же, что и «Супермама», но, как можно понять из названия, главные героини — бабушки, которые ходят в гости к другим участницам и оценивают стили воспитания друг друга. Уже в первом выпуске зрителей удивило появление матери одиозной блогерши из Днепра Анны Алхим, которая неоднократно попадала в скандалы из-за своей любви к российскому контенту и эпатажному поведению.

Новости Днепра про

Как отмечают представители СТБ, шоу сняли еще до начала полномасштабного вторжения, поэтому две из участниц говорили по-русски, из-за чего их дублировали на украинском.

Проект был снят до 24 февраля 2022 года. Некоторые сцены и высказывания могут быть неактуальными, говорится в предупреждении от СТБ.

Новости Днепра про

Мама Анны Алхим Ирина не пришла на знакомство с другими участницами, так как у ее дочери-блогерки был день рождения. Видео, которое прислала женщина «супербабушкам» шокировало героинь выпуска, так как там было слышно много мата.

Для зрителей нецензурную брань запекали, но из разговоров участниц было ясно, что этих слов звучало немало.

— Ошалеть!

— Не матерьтесь!

Ирина принимала гостей в доме своей дочери последней. Участницы посетили киевский дом самой Алхим. Как рассказала мать инфлюэнсерши, она тоже занимается блогингом, привлекает к работе внуков и часто приезжает к ним из Днепра.

Участницы расспрашивали женщину о заработке дочери и смотрели на дом Алхим. После экскурсии все пошли в спальню, чтобы поговорить с Ириной и Анной о воспитании.

Ирина, которую «супербабушки» осудили за брань и пошлое поведение, эмоционально рассказывала, как ей было стыдно за тату, губы, выпивку и скандальное поведение дочери в инстаграме. Однако все изменилось после того, как Алхим начала на этом зарабатывать.

Новости Днепра про

Карпачев, ведущий и психолог проекта, проанализировал поведение Алхим. Он отметил, что эпатажное поведение блогерши обусловлено детской травмой и тем, что Анна привыкла бунтовать против матери. Именно поэтому она и попадает в скандалы, потому что не хочет подстраиваться под систему. То есть чем больше блогершу критикуют, тем больше Алхим будет пытаться что-то делать не так, как этого требует общество.

Кстати, во время выпуска Анна Алхим вела себя довольно необычно и не так, как обычно делает в своем инстаграме или токтоке.

Участницы поставили Ирину на предпоследнее место, а вот ведущий дал ей 10 баллов.

«По-моему, у вас слишком низкие оценки относительно вашей связи с внуками и стиля воспитания. Он, конечно, не идеален, но точно не так плох, как мы здесь видим», — говорит ведущий.

По оценке Карпачева, мама Анны Алхим одержала победу.

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