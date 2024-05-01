«Туалетные пироманы» добрались до сквера Усачева в Днепре

Поджигающие общественные пироманы добрались до Днепра. На днях неизвестные вандалы сожгли биотуалет, два года назад установленный в сквере Усачева на левом берегу. Об этом сообщает телеграмм-канал «Райончик«.
Теперь, пожалуй, «вернемся к истокам». Не было здесь 50 лет туалета, значит, и не надо, – комментируют местные.
Сквер Усачева – зеленая зона на левом берегу Днепра, появившаяся несколько лет назад, но уже ставшая любимым парком местных жителей. После реконструкции здесь, в частности, был установлен биотуалет.
На фото, обнародованном горожанами, видно, что туалет сильно обгорел внутри. В комментариях предположили, что причиной возгорания стала недокуренная сигарета, которую не погасили. Впрочем, люди все же склоняются к мнению, что пожар был умышленным.
Днепряне возмущены действиями неизвестных вандалов, которые испортили общественный туалет. Скорее всего, найти людей, которые подожгли туалет, будет трудно.
Напомним, в Кривом Роге туалетные пироманы уничтожили несколько уборных у укрытий.
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