Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки

Так, недавно мы писали, что в Днепре уже продают молодой картофель. Цены смотрите ЗДЕСЬ.
Можно уже купить и молодые кабачки.
В некоторых супермаркетах цены еще кусаются. Так, в «АТБ» за килограмм просят 85,95 грн.
В «Сильпо» и «Варусе» цены гораздо ниже — 65 грн и 45,90 грн за кг соответственно.
На рынках цены более-менее демократичные — 30 и 60 грн за килограмм.
Продают в Днепре и редиску. Цены колеблются от 20 до 50 грн за килограмм — все зависит от ее качества.
Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в Днепре за последний месяц.
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