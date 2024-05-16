В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)

15 мая в 18:40 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Набережная Заводская.
Спасатели прибыли по указанному адресу и установили, что на открытой территории между двух зданий загорелась древесина. Огонь успел распространиться и внутрь помещений. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали в 19:40. Погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлекли 22 спасателя и 5 единиц техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пожаре погиб мужчина и еще один получил травмы.
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