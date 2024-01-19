У Дніпрі сьогодні не буде світла до 17:00: усі адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 19 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака: 36, 38, 40, 42;

вул. Киргизька: 2, 4;

вул. Перемоги: 115.

бульвар Зоряний: 1Д, 3;

пров. Зоряний: 1;

тупик Запорізький: 1.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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