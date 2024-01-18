“Не матюкайтеся”. Мама скандальної блогерки з Дніпра Алхім взяла участь у “Супербабусі”: як це було

Глядачів "Супербабусі" здивувала поява мами скандальної блогерки з Дніпра Анни Алхім.

На телеканалі СТБ показали новий сезон шоу “Супербабуся”. Це майже те саме, що і “Супермама”, але як можна зрозуміти з назви, головні героїні – бабусі, які ходять в гості до інших учасниць та оцінюють стилі виховання одна одної. Уже в першому випуску глядачів здивувала поява матері одіозної блогерки з Дніпра Анни Алхім, яка неодноразово потрапляла в скандали через свою любов до російського контенту та епатажну поведінку.

Як зазначають представники СТБ, шоу відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення, тож дві з учасниць говорили російською, тому їх дублювали українською.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року. Деякі сцени та висловлювання можуть бути неактуальними, – йдеться у попередженні від СТБ.

Мама Анни Алхім пані Ірина не прийшла на знайомство з іншими учасницями, позаяк у її доньки-блогерки був день народження. Відео, яке надіслала жінка “супербабусям” шокувало героїнь випуску, позаяк там було чутно багато матюків.

Для глядачів нецензурну лайку запікали, але з розмов учасниць було зрозуміло, що цих слів звучало чимало.

— Очманіти! — Не матюкайтесь!

Пані Ірина приймала гостей в домі своєї доньки останньою. Учасниці завітали до київського будинку самої Алхім. Як розповіла мати інфлюенсерки, вона теж займається блогінгом, залучає до роботи онуків і часто приїздить до них із Дніпра.

Учасниці розпитували жінку про заробіток доньки та дивилися на будинок, де живе Алхім. Після екскурсії усі пішли до спальні, щоб поговорити з пані Іриною та Анною про виховання.

Ірина, яку “супербабусі” засудили за лайку і вульгарну поведінку, емоційно розповідала, як їй було соромно за доньчині тату, губи, випивку та скандальну поведінку в інстаграмі. Однак все змінилося після того, як Алхім почала на цьому заробляти.

Карпачов, ведучий та психолог проєкту, проаналізував поведінку Алхім. Він зауважив, що епатажна поведінка блогерки зумовлена дитячою травмою і тим, що Анна звикла бунтувати проти матері. Саме тому, вона і втрапляє в скандали, бо не хоче підлаштовуватися під систему. Тобто чим більше блогерку критикують, тим більше Алхім буде намагатися щось робити не так, як цього вимагає суспільство.

До речі, під час випуску Анна Алхім поводилася досить незвично та не так, як зазвичай робить у своєму інстаграмі чи тіктоці.

Учасниці поставили пані Ірину на передостаннє місце, а ось ведучий дав їй 10 балів.

«Як на мене, у вас занизькі оцінки щодо вашого зв’язку з онуками та стилю виховання. Він, звісно, не ідеальний, але точно не такий поганий, як ми тут бачимо», — каже ведучий.

Тож, за оцінкою Карпачова, мама Анни Алхім здобула перемогу.

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