В Днепре сегодня не будет света до 17:00: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 19 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 36, 38, 40, 42;

ул. Кыргызская: 2, 4;

ул. Победы: 115.

бульвар Звездный: 1Д, 3;

пров. Звездный: 1;

тупик Запорожский: 1.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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