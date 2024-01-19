В Днепре сегодня не будет света до 17:00: все адреса

Сегодня, 19 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
Присмотритесь внимательно к фото!
Схему придумал житель Кривого Рога.
В Кривом Роге мать 2-летнего отравившегося наркотиками мальчика пыталась убедить…
Утечка газа – это очень опасно, ведь при определенной концентрации…
Присмотритесь внимательно к фото!
Захватите с собой зонт!
Зрителей "Супербабушки" удивило появление мамы скандальной блогерши из Днепра Анны Алхим.
Украинцам снова рассылают письма от фейковой СБУ.
Бюст горячего сторонника обрусения Украины убрали с центральной площади Верхнеднепровска.
В Днепре ищут 9-летнего мальчика.
Схему придумал житель Кривого Рога.
Днепряне год ходили по дороге, боясь упасть в канализационный люк.
Попробовать может каждый!
В Кривом Роге мать 2-летнего отравившегося наркотиками мальчика пыталась убедить врачей, что ребенок простудился.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!