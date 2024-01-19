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В Днепре сегодня не будет света до 17:00: все адреса

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Новости Днепра про В Днепре сегодня не будет света до 17:00: все адреса

Сегодня, 19 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 36, 38, 40, 42;
  • ул. Кыргызская: 2, 4;
  • ул. Победы: 115.
  • бульвар Звездный: 1Д, 3;
  • пров. Звездный: 1;
  • тупик Запорожский: 1.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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