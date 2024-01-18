Дніпрян попередили про шкідливу розсилку від нібито “СБУ”: куди не варто натискати

Українцям знову розсилають листи від фейкової СБУ.

СБУ попереджає про фішингову розсилку нібито від її імені та закликає не скачувати шкідливі файли

Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд, ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ, – йдеться у повідомленні.

Ці листи містять шкідливі файли і додатки, які при запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані. Подібні фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації.

У разі отримання таких електронних листів не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли та програми. Якщо таке сталося – перевстановіть операційну систему вашого комп’ютера та повідомте про цей інцидент СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: [email protected]., – йдеться у повідомленні.

І загалом, не варто відкривати посилання у листах, відправник яких вам незнайомий.

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