Мешканців Дніпра та області попередили про погану видимість на дорогах

Водіям та пішоходам слід бути більш обережними на дорогах!

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають: вранці 19 січня у Дніпрі та області утримається туман, видимість 200-500 метрів.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – зазначили синоптики.

У патрульній поліції нагадали прості, але дієві поради під час руху в туман:

Зменште швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, у разі видимості 40 метрів, швидкість повинна бути не більше як 20 км/год. Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень. Тримайте дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще. Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно установлені та відрегульовані.

Безпечних вам поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталі.

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