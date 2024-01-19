Жителей Днепра и области предупредили о плохой видимости на дорогах

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают: 19 января в Днепре и области ожидается туман, видимость 200-500 метров.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — отметили синоптики.
В патрульной полиции напомнили простые, но действенные советы во время движения в туман:
Безопасных вам поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно не курсируют трамваи на левый берег: детали.
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