Жителей Днепра и области предупредили о плохой видимости на дорогах

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно не курсируют трамваи на левый берег: детали.

В патрульной полиции напомнили простые, но действенные советы во время движения в туман:

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — отметили синоптики.

Водителям и пешеходам следует быть осторожнее на дорогах!

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