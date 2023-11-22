Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: є поранені

Російські окупанти знову тероризують Дніпропетровську область.

Так, від вечора росіяни чотири рази били по Нікопольщині з важкої артилерії.

На жаль, поранені двоє чоловіків – 61 та 37 років. Постраждалих з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Один із потерпілих у важкому стані.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, через ворожий обстріл пошкоджені 8 приватних будинків, гараж, авто, газогін, лінії електропередач – без світла залишилися понад 1200 родин.

Вдарив агресор і по Марганецькій громаді. Там минулося без постраждалих.

Ворог атакував область і безпілотниками – оборонці з ПвК “Схід” збили три шахеди – один вчора ввечері та два вночі.

БпЛА знищили над Синельниківським та Кам’янським районами, – зазначив Лисак.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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