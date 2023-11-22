Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: є поранені

Так, від вечора росіяни чотири рази били по Нікопольщині з важкої артилерії.
На жаль, поранені двоє чоловіків – 61 та 37 років. Постраждалих з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Один із потерпілих у важкому стані.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, через ворожий обстріл пошкоджені 8 приватних будинків, гараж, авто, газогін, лінії електропередач – без світла залишилися понад 1200 родин.
Вдарив агресор і по Марганецькій громаді. Там минулося без постраждалих.
Ворог атакував область і безпілотниками – оборонці з ПвК “Схід” збили три шахеди – один вчора ввечері та два вночі.
БпЛА знищили над Синельниківським та Кам’янським районами, – зазначив Лисак.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!
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