Як мешканці Дніпра можуть залишатися онлайн під час можливих блекаутів: інструкція

Росіяни - підступний ворог, який дуже часто воює проти мирного населення.

Цієї зими окупанти знову можуть атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити нас без світла та посіяти паніку. Тому потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій, навіть до можливих блекаутів.

Як під час затяжних відключень світла залишатися онлайн, розповів Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України.

За його словами, українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку, – написав Федоров.

Для цього потрібно:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла; якщо відповідь вас не влаштує, потрібно знайти найближчого та подати заявку на підключення; забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Будьте завжди на зв’язку!

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