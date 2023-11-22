В Украине передумали отменять «заочку», но трансформировать ее придется

В МОН передумали отменять заочную форму обучения.

Не будут трогать и вечернюю форму обучения. Однако обе трансформируют. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр образования Оксен Лисовой. Чиновник отметил, что реформа заочного формата обучения вызвала много дискуссий, поэтому пока отменять его не будут. Также в МОН услышали все аргументы педагогов и нардепов.

В то же время ставим перед собой задачу трансформировать эту форму обучения таким образом, чтобы это действительно было о качестве, — отметил министр.

Лисовой также сообщил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

Речь идет о свободе выбирать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости менять специальность после года или полутора учебы. Такой подход также приближает нас к европейским стандартам высшего образования, отмечает чиновник.

Как будет работать индивидуальная образовательная траектория?

По словам Лисового, если поступающий еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он или она сможет сначала поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких областей знаний.

А тогда, например, после первого курса уже принять окончательное решение по специальности или получать междисциплинарное образование. Важно – речь идет о возможности, а не обязанности идти по такому пути. Те, кто изначально определились со специальностью, смогут и дальше поступать сразу на нее, — пояснил министр.

Изменения коснутся также продолжительности обучения, когда студенты сами будут выбирать, в каком темпе им учиться. То есть можно закончить программу за три года, или наоборот – через пять.

Или совместить обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6-8 лет. Это изменение касается студентов, которые учатся на контрактной основе, — отметил Лесной.

Добавят автономии и для вузов, которые смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей (так называемых нерегулируемых специальностей).

Для регулируемых, таких как право, медицина или правоохранительная деятельность, государство подробно определит требования к компетентностям и результатам обучения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: