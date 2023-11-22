В Украине передумали отменять «заочку», но трансформировать ее придется

Не будут трогать и вечернюю форму обучения. Однако обе трансформируют. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр образования Оксен Лисовой. Чиновник отметил, что реформа заочного формата обучения вызвала много дискуссий, поэтому пока отменять его не будут. Также в МОН услышали все аргументы педагогов и нардепов.
В то же время ставим перед собой задачу трансформировать эту форму обучения таким образом, чтобы это действительно было о качестве, — отметил министр.
Лисовой также сообщил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.
Речь идет о свободе выбирать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости менять специальность после года или полутора учебы. Такой подход также приближает нас к европейским стандартам высшего образования, отмечает чиновник.
По словам Лисового, если поступающий еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он или она сможет сначала поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких областей знаний.
А тогда, например, после первого курса уже принять окончательное решение по специальности или получать междисциплинарное образование. Важно – речь идет о возможности, а не обязанности идти по такому пути. Те, кто изначально определились со специальностью, смогут и дальше поступать сразу на нее, — пояснил министр.
Изменения коснутся также продолжительности обучения, когда студенты сами будут выбирать, в каком темпе им учиться. То есть можно закончить программу за три года, или наоборот – через пять.
Или совместить обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6-8 лет. Это изменение касается студентов, которые учатся на контрактной основе, — отметил Лесной.
Добавят автономии и для вузов, которые смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей (так называемых нерегулируемых специальностей).
Для регулируемых, таких как право, медицина или правоохранительная деятельность, государство подробно определит требования к компетентностям и результатам обучения.
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