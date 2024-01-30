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На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річ

Сьогодні 20:05
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У Дніпрі два ліцеї отримають назву.

Новости Днепра про На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річ

На сайті міськради з’явився документ, у якому йдеться про присвоєння двом ліцеям Дніпра нових назв. Мова йде про навчальні заклади №31 та №67. 

Наразі обидва офіційно називаються Дніпровськими ліцеями із зазначенням номера. Тепер їм планують дати назви – “Пріоритет” та “Джерело”. 

Так, Дніпровський ліцей №31 буде називатися – Дніпровський ліцей №31 “Пріоритет”. А №67 – “Джерело”.

На документі немає підпису міського голови, тож чинності він ще не набув. Проєкт рішення повинні розглянути на сесії Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річ

Новости Днепра про На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річ

Нагадаємо, раніше планували перепрофілювати десятки шкіл: які з них стануть гімназіями та ліцеями.

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Новости Днепра про На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річУкраїнська

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