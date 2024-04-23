Бакалавр за 3 роки та зміна профілю під час навчання: в Україні ухвалили важливі зміни у вищій освіті

Рада погодила важливі зміни у сфері вищої освіти.

Зміни передбачені у Законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті”.

Закон раніше презентували в Міносвіти та Мінцифри, але 23 квітня ухвалила у другому читанні Верховна Рада.

Що зміниться для студентів

Студенти зможуть обирати спеціальність не відразу, але через півтора року навчання.

На бакалаврському рівні з’являться міждисциплінарні освітні програми (у межах галузі або міжгалузеві), які відповідатимуть конкретним запитам регіонів, роботодавців.

Студенти зможуть скористатися гнучкішими темпами і зберегти строки навчання. Контрактники зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті: закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6 – 8 років.

Для студентів, які вчаться в українських та закордонних вишах, зроблять можливим визнання результатів навчання у формальній, неформальній та інформальній освіті. Це особливо актуально для тих студентів, які поєднують навчання в українських ЗВО та за кордоном.

Що зміниться для закладів вищої освіти

Університети в Україні отримають більшу автономію. Передусім зможуть самотужки визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей.

Вибіркових дисциплін стане більше.

Для таких регульованих спеціальностей як право, медицина, правоохоронна діяльність тощо детально визначать вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачать державні кваліфікаційні іспити.

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