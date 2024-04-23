Бакалавр за 3 роки та зміна профілю під час навчання: в Україні ухвалили важливі зміни у вищій освіті

Зміни передбачені у Законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті”.
Закон раніше презентували в Міносвіти та Мінцифри, але 23 квітня ухвалила у другому читанні Верховна Рада.
Студенти зможуть обирати спеціальність не відразу, але через півтора року навчання.
На бакалаврському рівні з’являться міждисциплінарні освітні програми (у межах галузі або міжгалузеві), які відповідатимуть конкретним запитам регіонів, роботодавців.
Студенти зможуть скористатися гнучкішими темпами і зберегти строки навчання. Контрактники зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті: закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6 – 8 років.
Для таких регульованих спеціальностей як право, медицина, правоохоронна діяльність тощо детально визначать вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачать державні кваліфікаційні іспити.
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