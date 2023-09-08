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Контрактників у вишах хочуть переводити на бюджет за добровільну військову службу

Сьогодні 12:19
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Відповідний законопроєкт з'явився 7 вересня.

Новости Днепра про Контрактників у вишах хочуть переводити на бюджет за добровільну військову службу

Нардепи пропонують переводити на бюджетну форму навчання контрактників, які добровільно підуть служити до армії. 

Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради. Автор ініціативи нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу стверджує, що таким чином можна стимулювати студентів до добровільної служби. 

Зауважимо, що зараз існують пільги для військових при вступі у виші, але таку можливість вони отримують маючи статус УБД – учасника бойових дій. 

Новости Днепра про Контрактників у вишах хочуть переводити на бюджет за добровільну військову службу

Українців, які вчаться у закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти на контрактній основі, можуть перевести на безоплатну форму навчання, якщо вони добровільно погодяться на призов у військову службу.

Нині законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету.

Зауважимо, у 2022 та 2023 році абітурієнти-чоловіки “штурмують” навчальні заклади. Торік контрактників побільшало вдвічі. Вступаючи до ВНЗ призовники прагнуть “відкосити” від мобілізації законним шляхом. Тож у Верховній Раді запропонували “заборонити” отримувати другу вищу освіту та встановити вікову межу для вступників, якщо йдеться не про підвищення наукового ступеня. 

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Новости Днепра про Контрактників у вишах хочуть переводити на бюджет за добровільну військову службуУкраїнська

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