Виш із Дніпра увійшов увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Чотирнадцять українських вишів увійшли до рейтингу World University Rankings 2024. Серед них один розташований у Дніпрі.

Як зазначається на сайті World University Rankings 2024, університети оцінювали за такими критеріями ефективності:

викладання (29,5%),

дослідницьке середовище (29%),

якість досліджень (30%),

співпраця з індустрією (4%)

міжнародні перспективи (7,5%)

Традиційно, уже восьмий рік поспіль, світовий рейтинг найкращих університетів очолює Оксфордський університет. За ним Стенфордський університет, на третьому — Массачусетський технологічний інститут. Четверте й п’яте місце посіли Гарвардський університет та Кембридзький університет відповідно.

До рейтингу також увійшли 14 українських університетів:

Сумський державний університет увійшов до 500 найкращих вишів.

Львівська політехніка розташована в позиціях 601–800 найкращих.

Харківський національний університет радіоелектроніки, який потрапив у список 1001–1200.

До списку вишів за позиціями 1200–1500 увійшли:

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Харківський авіаційний інститут,

Харківський політехнічний інститут,

Національний технічний університет України — КПІ ім. Ігоря Сікорського,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

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