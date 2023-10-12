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  • Виш із Дніпра увійшов увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Виш із Дніпра увійшов увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Сьогодні 12:29
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Чотирнадцять українських вишів увійшли до рейтингу World University Rankings 2024. Серед них один розташований у Дніпрі.

Новости Днепра про Виш із Дніпра увійшов увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Як зазначається на сайті World University Rankings 2024, університети оцінювали за такими критеріями ефективності:

  • викладання (29,5%),
  • дослідницьке середовище (29%),
  • якість досліджень (30%),
  • співпраця з індустрією (4%)
  • міжнародні перспективи (7,5%)

Традиційно, уже восьмий рік поспіль, світовий рейтинг найкращих університетів очолює Оксфордський університет. За ним Стенфордський університет, на третьому — Массачусетський технологічний інститут. Четверте й п’яте місце посіли Гарвардський університет та Кембридзький університет відповідно.

До рейтингу також увійшли 14 українських університетів:

  • Сумський державний університет увійшов до 500 найкращих вишів.
  • Львівська політехніка розташована в позиціях 601–800 найкращих.
  • Харківський національний університет радіоелектроніки, який потрапив у список 1001–1200.

До списку вишів за позиціями 1200–1500 увійшли:

  • Львівський національний університет імені Івана Франка,
  • Харківський авіаційний інститут,
  • Харківський політехнічний інститут,
  • Національний технічний університет України — КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

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