У Дніпрі три університети об’єднали в один: що це означає

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки України.
11 липня Кабмін підтримав реорганізацію двох ВНЗ Дніпра. Мова йде про Український державний хіміко-технологічний університет та Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Навчальні заклади приєднають до Українського державного університету науки та технологій.
У МОН обіцяють, що студенти продовжать навчання у своїх університетах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.
Як пояснив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, на базі чотирьох маленьких закладів утворився потужний університет з оновленим керівництвом.
Про що це рішення? Фактично, на базі чотирьох малокомплектних ЗВО сформується потужний університет з оновленим керівництвом, різнобічними можливостями для розвитку освітніх програм (зокрема дуальної форми) і скупченим науковим потенціалом. Важливо, що ініціаторами такого об’єднання стали самі ЗВО, – пояснив Оксен Лісовий.
У процесі реорганізації можуть також об’єднувати схожі спеціальності або ж прибирати певні підрозділи. Що саме змінюватимуть у ВНЗ поки що не уточнюється.
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