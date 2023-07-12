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У Дніпрі три університети об’єднали в один: що це означає

Сьогодні 12:03
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У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних закладів.

Новости Днепра про У Дніпрі три університети об'єднали в один: що це означає

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки України. 

11 липня Кабмін підтримав реорганізацію двох ВНЗ Дніпра. Мова йде про Український державний хіміко-технологічний університет та Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Навчальні заклади приєднають до Українського державного університету науки та технологій. 

У МОН обіцяють, що студенти продовжать навчання у своїх університетах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. 

Як пояснив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, на базі чотирьох маленьких закладів утворився потужний університет з оновленим керівництвом. 

Про що це рішення? Фактично, на базі чотирьох малокомплектних ЗВО сформується потужний університет з оновленим керівництвом, різнобічними можливостями для розвитку освітніх програм (зокрема дуальної форми) і скупченим науковим потенціалом. Важливо, що ініціаторами такого об’єднання стали самі ЗВО, – пояснив Оксен Лісовий. 

У процесі реорганізації можуть також об’єднувати схожі спеціальності або ж прибирати певні підрозділи. Що саме змінюватимуть у ВНЗ поки що не уточнюється. 

Рішення про реорганізацію прийняли спираючись на Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. За цей період МОН планує модернізувати систему університетів, щоб ВНЗ готували спеціалістів, які справді потрібні на ринку праці. 
 

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Новости Днепра про У Дніпрі три університети об'єднали в один: що це означаєУкраїнська

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