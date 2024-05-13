Абітурієнтів можуть не зарахувати до вишу без документів з “військомату”: що треба знати

В Україні скоро розпочнеться нова вступна кампанія і вона має декілька нових “правил”, які зокрема стосуються абітурієнтів-чоловіків. Відтепер вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи, в яких не буде оновленого військового квитка.
На це звернула увагу юристка Олена Насеко.
Студенти й раніше мали повідомляти свої навчальні заклади про перебування на військовому обліку, однак тепер зі старим військовим квитком документи в абітурієнта в приймальній комісії можуть не взяти. Відповідна норма прописана у законодавстві.
Водночас члени приймальної комісії можуть піти назустріч вступнику і прийняти документи за умови, якщо чоловік відвідає ТЦК і оновить персональні дані.
Згідно з чинним законодавством, навчальні заклади дійсно не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів в разі пред’явлення ними нечинного (застарілого) військово-облікового документа або з застарілими даними в такому документі. Проте іноді бувають виключення, коли деякі навчальні заклади приймали із застарілими даними під зобов’язання відвідати ТЦК упродовж певного терміну для заміни документа або запису в ньому актуальних даних. Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП неминуче, — пояснила юристка Олена Насеко.
Це питання нині регулюється постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487. Згідно з документом державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають:
Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;
Тож абітурієнти та студенти мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону про мобілізацію. Нагадаємо, це відбудеться вже 18 травня.
Оновити персональні дані можна буде наступним чином:
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