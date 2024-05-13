Абітурієнтів можуть не зарахувати до вишу без документів з “військомату”: що треба знати

Абітурієнтів можуть не зарахувати до вишу зі старим військовим квитком.

В Україні скоро розпочнеться нова вступна кампанія і вона має декілька нових “правил”, які зокрема стосуються абітурієнтів-чоловіків. Відтепер вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи, в яких не буде оновленого військового квитка.

На це звернула увагу юристка Олена Насеко.

Студенти й раніше мали повідомляти свої навчальні заклади про перебування на військовому обліку, однак тепер зі старим військовим квитком документи в абітурієнта в приймальній комісії можуть не взяти. Відповідна норма прописана у законодавстві.

Водночас члени приймальної комісії можуть піти назустріч вступнику і прийняти документи за умови, якщо чоловік відвідає ТЦК і оновить персональні дані.

Згідно з чинним законодавством, навчальні заклади дійсно не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів в разі пред’явлення ними нечинного (застарілого) військово-облікового документа або з застарілими даними в такому документі. Проте іноді бувають виключення, коли деякі навчальні заклади приймали із застарілими даними під зобов’язання відвідати ТЦК упродовж певного терміну для заміни документа або запису в ньому актуальних даних. Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП неминуче, — пояснила юристка Олена Насеко.

Це питання нині регулюється постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487. Згідно з документом державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають:

перевіряти у громадян під час прийняття на роботу (навчання) військово-обліковий документ;

Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

доводити до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

надсилати у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тож абітурієнти та студенти мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону про мобілізацію. Нагадаємо, це відбудеться вже 18 травня.

Оновити персональні дані можна буде наступним чином:

шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП;

через ЦНАП;

через електронний кабінет (який має запрацювати пізніше).

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