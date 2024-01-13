Пропавшего 24-летнего парня из Синельниково нашли мертвым

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Мужчина примерно в 12.15 11 января он вышел с места жительства и не вернулся.
Правоохранители пытались разыскать мужчину, к сожалению, 24-летний Дмитрий Балабанов был найден мертвым.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, друзьям и знакомым погибшего.
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