На Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Антон Тягнирядно

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Белоусов.
Мужчина родился 28 июля 1995 в Днепродзержинске. В 2011 году окончил среднюю общеобразовательную школу №25. Учился в Каменском энергетическом профессиональном колледже. Долгое время работал на ЧАО «Ориль-Лидер». В марте 2023 года стал на защиту Украинского Государства и его народа. У него остались мать, брат и сестра, — говорится в сообщении мэра. Герой погиб возле населенного пункта Роздолевка Донецкой области, защищая суверенитет Украины.
Прощание с воином состоится завтра, 15 января, в 14:00 по адресу: проспект Металлургов, 84в.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, побратимам и близким павшего защитника.
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