На Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Антон Тягнирядно

На войне погиб воин ВСУ из города Каменское Днепропетровской области Антон Тягнирядно.

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Белоусов.

Мужчина родился 28 июля 1995 в Днепродзержинске. В 2011 году окончил среднюю общеобразовательную школу №25. Учился в Каменском энергетическом профессиональном колледже. Долгое время работал на ЧАО «Ориль-Лидер». В марте 2023 года стал на защиту Украинского Государства и его народа. У него остались мать, брат и сестра, — говорится в сообщении мэра. Герой погиб возле населенного пункта Роздолевка Донецкой области, защищая суверенитет Украины.