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  • У Дніпрі розшукують 83-річного дідуся, який зник кілька днів тому: може перебувати на ж/м Діївка

У Дніпрі розшукують 83-річного дідуся, який зник кілька днів тому: може перебувати на ж/м Діївка

Сьогодні 10:00
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 83-річного дідуся, який зник кілька днів тому: може перебувати на ж/м Діївка

У Дніпрі розшукують 83-річного Підпалого Анатолія Олексійовича. Відомо, що чоловік зник 13 січня – він пішов з дому у невідомому напрямку. 

Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, сіро-зелені очі, сиві вуса та борода.

Одягнутий: сіра шапка, коричнева куртка, сині джинси, чорні чоботи.

Може перебувати на ж/м Діївка 1, 2.

Якщо ви бачили цього дідуся чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0-800-400-149 або 102!

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 83-річного дідуся, який зник кілька днів тому: може перебувати на ж/м Діївка

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Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 83-річного дідуся, який зник кілька днів тому: може перебувати на ж/м ДіївкаУкраїнська

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