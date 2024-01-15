У Дніпрі розшукують 83-річного дідуся, який зник кілька днів тому: може перебувати на ж/м Діївка

У Дніпрі розшукують 83-річного Підпалого Анатолія Олексійовича. Відомо, що чоловік зник 13 січня – він пішов з дому у невідомому напрямку.
Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, сіро-зелені очі, сиві вуса та борода.
Одягнутий: сіра шапка, коричнева куртка, сині джинси, чорні чоботи.
Може перебувати на ж/м Діївка 1, 2.
Якщо ви бачили цього дідуся чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0-800-400-149 або 102!
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