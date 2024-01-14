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  • Yasno предупреждает 46 тыс должников на Днепропетровщине о возможных отключениях света

Yasno предупреждает 46 тыс должников на Днепропетровщине о возможных отключениях света

Сегодня 20:39
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Днепропетровская область задолжала компании Yasno за свет более 750 млн гривен.

Новости Днепра про Yasno предупреждает 46 тыс должников на Днепропетровщине о возможных отключениях света

Об этом сообщает генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

74 тыс человек, о которых все говорят последние два дня – это 2,7% клиентов YASNO в Киеве и на Днепропетровщине. 623,5 млн долга – это 50,1% от общей суммы задолженностей. Следовательно, 2,7% потребителей влекут 50% долга. И продолжают пользоваться светом. Это значит, что за них платит кто-нибудь другой. Те же пенсионеры, военные и другие люди, — заявил гендир в своих соцсетях.

Напоминаем, что правительство недавно отменило мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности во время военного положения.

Теперь в компании напоминают о необходимости уплатить долги за коммуналку.

За даними Yasno, 46 тис абонентів заборгували 417 млн гривень. Боржникам радять звернутися по реструктуризації або субсидії.
 
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