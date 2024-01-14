Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзе

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Тиша на Нікопольщині тривала недовго. Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе, – заявив очільник ОВА.
Під ударом опинилися районний центр та Марганецька громада, є пошкодження.
Три багатоповерхівки та 10 приватних будинків зазнали пошкоджень від обстрілів.
Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін.
Загиблих та травмованих внаслідок атаки немає.
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