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  • Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзе

Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзе

Сьогодні 19:19
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Сьогодні ворог з самого ранку знову обстрілював Нікопольщину. 

Новости Днепра про Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзе

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Тиша на Нікопольщині тривала недовго. Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе, – заявив очільник ОВА.

Під ударом опинилися районний центр та Марганецька громада, є пошкодження.

Три багатоповерхівки та 10 приватних будинків зазнали пошкоджень від обстрілів.

Новости Днепра про Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзе

Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін. 

Загиблих та травмованих внаслідок атаки немає.

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Новости Днепра про Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзеУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував 11 дронів-камікадзеРусский

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