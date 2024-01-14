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  • На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Тягнирядно

На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Тягнирядно

Сьогодні 15:01
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На війні загинув воїн ЗСУ з міста Кам’янське Дніпропетровської області Антон Тягнирядно.

Новости Днепра про На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Тягнирядно

Про це повідомляє мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.

Чоловік народився 28 липня 1995 року в Дніпродзержинську. У 2011 році закінчив середню загальноосвітню школу №25. Навчався у Кам’янському енергетичному фаховому коледжі. Тривалий час працював на ПрАТ «Оріль-Лідер». У березні 2023 року став на захист Української Держави та її народу.У нього залишилися мати, брат та сестра, – сказано у повідомленні мера.
Герой загинув біля населеного пункту Роздолівка на Донеччині, захищаючи суверенітет України.
 
Прощання з воїном відбудеться завтра, 15 січня, о 14:00 за адресою: проспект Металургів, 84в.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, побратимам і близьким полеглого захисника. 
 
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