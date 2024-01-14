На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Тягнирядно

На війні загинув воїн ЗСУ з міста Кам’янське Дніпропетровської області Антон Тягнирядно.

Про це повідомляє мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.

Чоловік народився 28 липня 1995 року в Дніпродзержинську. У 2011 році закінчив середню загальноосвітню школу №25. Навчався у Кам’янському енергетичному фаховому коледжі. Тривалий час працював на ПрАТ «Оріль-Лідер». У березні 2023 року став на захист Української Держави та її народу.У нього залишилися мати, брат та сестра, – сказано у повідомленні мера.