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Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі дії

Сьогодні 16:30
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Вчора ворог знову гатив по Нікопольщині. Обстріли спричинили чималі руйнування.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі дії

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Агресор обстрілював Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногоригорівську громади з артилерії та спрямовував дрони.

Від завданих ударів пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка, господарські споруди, автомобіль, лінії електропостачання. Один з ударів прийшовся по гаражному кооперативу, сталася пожежа – її подолали, – сказано у повідомленні поліції.

В будівлях пошкоджені фасади, вибито скло, уламки побили двері та дороги.

Правоохоронці обстежили місця прильотів, проводяться слідчі дії.

На щастя, люди не постраждали.

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Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі діїУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі діїРусский

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