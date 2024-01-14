Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі дії

Вчора ворог знову гатив по Нікопольщині. Обстріли спричинили чималі руйнування.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Агресор обстрілював Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногоригорівську громади з артилерії та спрямовував дрони.

Від завданих ударів пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка, господарські споруди, автомобіль, лінії електропостачання. Один з ударів прийшовся по гаражному кооперативу, сталася пожежа – її подолали, – сказано у повідомленні поліції.

В будівлях пошкоджені фасади, вибито скло, уламки побили двері та дороги.

Правоохоронці обстежили місця прильотів, проводяться слідчі дії.

На щастя, люди не постраждали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: