Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі дії

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Агресор обстрілював Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногоригорівську громади з артилерії та спрямовував дрони.
Від завданих ударів пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка, господарські споруди, автомобіль, лінії електропостачання. Один з ударів прийшовся по гаражному кооперативу, сталася пожежа – її подолали, – сказано у повідомленні поліції.
В будівлях пошкоджені фасади, вибито скло, уламки побили двері та дороги.
Правоохоронці обстежили місця прильотів, проводяться слідчі дії.
На щастя, люди не постраждали.
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