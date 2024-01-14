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  • Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе

Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе

Сегодня 19:19
просмотров

Сегодня враг с самого утра снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Тишина в Никопольщине продолжалась недолго. С самого утра враг гнал по району. Дважды обстреливал из артиллерии и 11 раз избивал дронами-камикадзе, — заявил глава ОВА.

Под ударом оказались районный центр и Марганецкая община, есть повреждения.

Три многоэтажки и 10 частных домов получили повреждения от обстрелов.

Новости Днепра про Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе

Изуродованы 3 хозяйственные постройки, 4 авто и газопровод.

Погибших и травмированных в результате атаки нет.

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Новости Днепра про Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзеУкраїнська Новости Днепра про Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзеРусский

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