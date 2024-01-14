Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и направил 11 дронов-камикадзе

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Тишина в Никопольщине продолжалась недолго. С самого утра враг гнал по району. Дважды обстреливал из артиллерии и 11 раз избивал дронами-камикадзе, — заявил глава ОВА.
Под ударом оказались районный центр и Марганецкая община, есть повреждения.
Три многоэтажки и 10 частных домов получили повреждения от обстрелов.
Изуродованы 3 хозяйственные постройки, 4 авто и газопровод.
Погибших и травмированных в результате атаки нет.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в городе Кривой Рог сбили вражескую ракету.
Вчера враг снова стрелял по Никопольщине. Обстрелы повлекли за собой…
На войне погиб воин ВСУ из города Каменское Днепропетровской области…
СК Днепр-1 может расстаться с аргентинцем Эмилиано Пуритой.
Сегодня в городе Кривой Рог сбили вражескую ракету.
Сегодня некоторые жители Кривого Рога остались без тепла. Температура на улице –1 градус.
Вчера враг снова стрелял по Никопольщине. Обстрелы повлекли за собой немалые разрушения.
На войне погиб воин ВСУ из города Каменское Днепропетровской области Антон Тягнирядно.
СК Днепр-1 может расстаться с аргентинцем Эмилиано Пуритой.
Сегодня в 8 утра на улице Мостовая поселка городского типа Царичанка Днепровского района горела легковушка.
Ровно год прошел с момента ракетного удара россиян по многоэтажке на Победе.
Сегодня утром спасатели потушили пожар в Днепровском районе.
За минувшие сутки в Днепре было 2 сообщения о минировании.
На Днепропетровщине подросток едва не погиб по неосторожности
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!