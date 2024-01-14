Враг обстреливал Никопольщину: полиция проводит следственные действия

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Агрессор обстреливал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Красногороговскую общины из артиллерии и направлял дроны.
От нанесенных ударов повреждены частные дома, многоэтажка, хозяйственные постройки, автомобиль, линии электроснабжения. Один из ударов пришелся по гаражному кооперативу, произошел пожар – его преодолели, – сказано в сообщении полиции.
В зданиях повреждены фасады, выбиты стекла, обломки избили двери и дороги.
Правоохранители обследовали места прилетов, проводятся следственные действия.
К счастью, люди не пострадали.
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