В Днепровском районе горел легковой автомобиль Mercedes-Benz

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте спасатели установили, что пожар возник на территории частного домовладения.
Загорелся моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz. Была большая опасность того, что огонь перевернется на салон автомобиля.
Пожар удалось локализовать через полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет.
Сегодня мы сообщали о том, что в селе Первое Мая горел дачный дом.
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