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В Днепровском районе горел легковой автомобиль Mercedes-Benz

Сегодня 12:41
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Сегодня в 8 утра на улице Мостовая поселка городского типа Царичанка Днепровского района горела легковушка.

Новости Днепра про В Днепровском районе горел легковой автомобиль Mercedes-Benz

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте спасатели установили, что пожар возник на территории частного домовладения.

Загорелся моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz. Была большая опасность того, что огонь перевернется на салон автомобиля.

Пожар удалось локализовать через полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет.

Сегодня мы сообщали о том, что в селе Первое Мая горел дачный дом.

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