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Вогнеборці ліквідували пожежу у Дніпровському районі

Сьогодні 10:25
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Сьогодні зранку вогнеборці ліквідували пожежу у Дніпровському районі.

Новости Днепра про Вогнеборці ліквідували пожежу у Дніпровському районі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогонь розгорівся на території садівничого товариства «Лісник» на вулиці Лісна села Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади.

На місці пожежники встановили, що горить двоповерховий дачний будинок на території у 50 кв. м.

Вогонь вдалося локалізувати о 06:26. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.

На місці працювали 11 рятувальників та спеціальна техніка. 

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