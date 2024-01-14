Загиблих від ракетного удару окупантів по будинку на Перемозі у Дніпрі вшанували хвилиною мовчання

Рівно рік минув з моменту ракетного удару росіян по багатоповерхівці на Перемозі.

Сьогодні у Дніпрі загиблих вшанували хвилиною мовчання біля зруйнованих під’їздів на Перемозі.

Дніпро сьогодні схилив голову у хвилині мовчання… Там, біля багатоповерхівки на Перемозі. Рівно рік тому… На цьому ж місці також оголошували її. Бо до останнього вірили – бодай хтось ще вцілів… Сподівалися дадуть про себе знати… Почуємо у тиші голоси з-під руїн… То була субота. День для часу з родиною. День, після якого місто прощалося з цілими сім’ями. Оплакувало дітей та батьків. Ховало друзів, колег і просто знайомих, – заявив очільник ОВА Сергій Лисак.