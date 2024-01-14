Загиблих від ракетного удару окупантів по будинку на Перемозі у Дніпрі вшанували хвилиною мовчання

Сьогодні у Дніпрі загиблих вшанували хвилиною мовчання біля зруйнованих під’їздів на Перемозі.
Дніпро сьогодні схилив голову у хвилині мовчання… Там, біля багатоповерхівки на Перемозі. Рівно рік тому… На цьому ж місці також оголошували її. Бо до останнього вірили – бодай хтось ще вцілів… Сподівалися дадуть про себе знати… Почуємо у тиші голоси з-під руїн… То була субота. День для часу з родиною. День, після якого місто прощалося з цілими сім’ями. Оплакувало дітей та батьків. Ховало друзів, колег і просто знайомих, – заявив очільник ОВА Сергій Лисак.
Ворог тоді знищив 2 під’їзди. Було зруйновано 236 квартир, рятувальники розбирали завали майже 3 доби.
Ракетний удар забрав життя 40 дорослих і шістьох дітей, щонайменше 79 громадян постраждали.
За данними очільника ОВА, у Дніпропетровській області 298 мирних жителів загинуло внаслідок російської агресії.
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